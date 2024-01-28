Сметанин Фрол Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1662
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: Сметанин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1703
Дочь: (Сметанина) Арина Фроловна
Мать ребёнка: Сметанина Анисья Архиповна
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Сметанина Анисья Архиповна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Сметанина) Дарья Фроловна
Мать ребёнка: Сметанина Анисья Архиповна
Смерть
Неизвестно