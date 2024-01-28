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Сметанин Фрол Алексеевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: Сметанин Алексей

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанина Анисья Архиповна

Рождение ребёнка
1703

Дочь: (Сметанина) Арина Фроловна

Мать ребёнка: Сметанина Анисья Архиповна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Сметанин Иван Фролович

Мать ребёнка: Сметанина Анисья Архиповна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Сметанина) Дарья Фроловна

Мать ребёнка: Сметанина Анисья Архиповна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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