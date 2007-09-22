Кузнецова (Попова) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Попова) Мария Кузьминична

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Место рождения

Алтайский край,Тальменский район,Елевка

Дата рождения

08.10.1924

Дата смерти

22.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1924

Отец: Попов Кузьма

Мать: Попова Аксинья Трофимовна

Алтайский край,Тальменский район,Елевка
Рождение ребёнка
12.02.1951

Дочь: Чичмели Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Григорьевич

Республика Китай,г.Порт-Артур
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Григорьевич

Смерть
22.09.2007
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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