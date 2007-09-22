Кузнецова (Попова) Мария Кузьминична
Место рожденияАлтайский край,Тальменский район,Елевка
Дата рождения08.10.1924
Дата смерти22.09.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1924
Отец: Попов Кузьма
Алтайский край,Тальменский район,Елевка
Рождение ребёнка
12.02.1951
Дочь: Чичмели Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Григорьевич
Республика Китай,г.Порт-Артур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.2007
Владивосток, Владивостокский, Приморский край