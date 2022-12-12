Крандиевский Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крандиевский Василий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1888 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1888

Дочь: Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Крандиевская Анастасия Романовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крандиевская Анастасия Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крандиевская Анастасия Романовна

Работа или профессия
Неизвестно
издатель и журналист
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