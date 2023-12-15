Новожилов Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

УН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новожилов Юрий

Мать: Новожилова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новожилова Полина

Мать ребёнка: Новожилова Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожилов Иван

Мать ребёнка: Новожилова Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Ирина Сергеевна

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