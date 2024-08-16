Александра Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Кудрявцев Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
16.02.1912

Дочь: (Кудрявцева) Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
30.07.1913

Дочь: (Кудрявцева) Вера Андреевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Гаврилович

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