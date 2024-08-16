Александра Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1911
Рождение ребёнка
16.02.1912
Дочь: (Кудрявцева) Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
30.07.1913
Дочь: (Кудрявцева) Вера Андреевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Гаврилович