Шулятьева Антонина Игоревна
Место рождения
Дата рождения12.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1954
Бракосочетание
16.04.1983
Рождение ребёнка
19.06.1984
Дочь: Стапанова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Шулятьев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
10.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шулятьев Александр Алексеевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан