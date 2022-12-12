Шулятьева Антонина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулятьева Антонина Игоревна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

12.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1954

Отец: Кудряшов Игорь Михайлович

Мать: Кудряшова Нина Александровна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
16.04.1983

Муж: Шулятьев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
19.06.1984

Дочь: Стапанова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Шулятьев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
10.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулятьев Александр Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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