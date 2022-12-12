Ермакова Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Дарья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1915 ст.

Дочь: Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Ермаков Прокопий Филиппович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1917 ст.

Сын: Ермаков Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Ермаков Прокопий Филиппович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Прокопий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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