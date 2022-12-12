Петров Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Николай Васильевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

15.07.1890

Дата смерти

29.09.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1908 по 1910
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1908
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1910 по 1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1933 по 1939
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1939 по 1964
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.09.1964
Москва, город федерального значения Москва
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