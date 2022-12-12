Петров Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1890
Дата смерти29.09.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908 по 1910
Место жительства
По 1908
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1910 по 1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1933 по 1939
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1939 по 1964
Смерть
29.09.1964