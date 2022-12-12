Еременко Инна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еременко Инна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1988

Дочь: Стефанович Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Юрьевич Еременко

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
13.12.1989

Сын: Еременко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Юрьевич Еременко

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Юрьевич Еременко

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