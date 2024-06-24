Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна

Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Бунреева, Курский уезд, Курская губерния, Российская Федерация

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криволапова (Иноземцева) Анна Фоминична

Отец ребёнка: Иноземцев Фома Иванович

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иноземцев Фома Иванович

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Иноземцев Иван Фомич

Отец ребёнка: Иноземцев Фома Иванович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Иноземцев Пётр Фомич

Отец ребёнка: Иноземцев Фома Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Иноземцева) Марина Фоминична

Отец ребёнка: Иноземцев Фома Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иноземцев Понтилей Фомич

Отец ребёнка: Иноземцев Фома Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.