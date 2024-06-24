Иноземцева (Алфёрова) Евдокия Андреевна
Место рожденияБунреева, Курский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криволапова (Иноземцева) Анна Фоминична
Отец ребёнка: Иноземцев Фома Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иноземцев Иван Фомич
Отец ребёнка: Иноземцев Фома Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иноземцев Пётр Фомич
Отец ребёнка: Иноземцев Фома Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Иноземцева) Марина Фоминична
Отец ребёнка: Иноземцев Фома Иванович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Иноземцев Фома Иванович
Смерть
Неизвестно