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Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.03.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мамонтов Иван Яковлев

Мать: Мамонтова Анна Захарева

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мамонтов Степан Порфиров

Мать ребёнка: Мамонтова Марья Фаддеева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мамонтов Иван Порфиров

Мать ребёнка: Мамонтова Марья Фаддеева

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1845

Сын: Мамонтов Димитрий Порфиров

Мать ребёнка: Мамонтова Марья Фаддеева

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
30.07.1848

Жена: Мамонтова (Полосухина) Анна Никифорова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мамонтов Гавриил Порфиров

Мать ребёнка: Мамонтова (Полосухина) Анна Никифорова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Мамонтов Николай Порфиров

Мать ребёнка: Мамонтова (Полосухина) Анна Никифорова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.01.1862

Дочь: (Мамонтова) Анна Порфирия

Мать ребёнка: Мамонтова (Полосухина) Анна Никифорова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
05.03.1862
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Чахотка
Похороны
Неизвестно
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

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