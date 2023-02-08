Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти05.03.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Мамонтов Иван Яковлев
Мать: Мамонтова Анна Захарева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Мамонтова Марья Фаддеева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Мамонтова Марья Фаддеева
Рождение ребёнка
25.10.1845
Сын: Мамонтов Димитрий Порфиров
Мать ребёнка: Мамонтова Марья Фаддеева
Бракосочетание
30.07.1848
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мамонтов Гавриил Порфиров
Мать ребёнка: Мамонтова (Полосухина) Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мамонтов Николай Порфиров
Мать ребёнка: Мамонтова (Полосухина) Анна Никифорова
Рождение ребёнка
29.01.1862
Дочь: (Мамонтова) Анна Порфирия
Мать ребёнка: Мамонтова (Полосухина) Анна Никифорова
Смерть
05.03.1862
Причина смерти: Чахотка
Похороны
Неизвестно