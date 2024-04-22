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Салин Петр Иванович

Место рождения

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1883

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Салин Иван Николаев

Мать: Салина Матрона Феоктистовна

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1901

Сын: Салин Федор Петрович

Мать ребёнка: Салина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Салин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Салина Устинья Васильевна

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Салин Трофим Петрович

Мать ребёнка: Салина Устинья Васильевна

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Салин Иван Петрович

Мать ребёнка: Салина Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Салин Федот Петрович

Мать ребёнка: Салина Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Салин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Салина Устинья Васильевна

Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салина Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салина Устинья Васильевна

Смерть
1954
Янгужинский Майдан, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
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