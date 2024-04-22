Салин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Салин Иван Николаев
Рождение ребёнка
1901
Сын: Салин Федор Петрович
Мать ребёнка: Салина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Салина Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Салина Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Салин Иван Петрович
Мать ребёнка: Салина Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Салин Федот Петрович
Мать ребёнка: Салина Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Салина Устинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954