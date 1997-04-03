Знобин Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1997
Сын: Знобин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Знобина Ирина Павловна
Рождение ребёнка
20.12.2001
Дочь: Знобина Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Знобина Ирина Павловна
Рождение ребёнка
29.01.2009
Мать ребёнка: Знобина Ирина Павловна
Рождение ребёнка
30.10.2012
Дочь: Знобина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Знобина Ирина Павловна