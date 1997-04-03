Знобин Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знобин Сергей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1997

Сын: Знобин Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Знобина Ирина Павловна

Рождение ребёнка
20.12.2001

Дочь: Знобина Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Знобина Ирина Павловна

Рождение ребёнка
29.01.2009

Сын: Знобин Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Знобина Ирина Павловна

Рождение ребёнка
30.10.2012

Дочь: Знобина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Знобина Ирина Павловна

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