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Егоров Михаил

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

До 1882

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Егорова Афанасия Федоровна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Егоров Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Егорова Афанасия Федоровна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Егоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Егорова Афанасия Федоровна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Егоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Егорова Афанасия Федоровна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Егорова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Егорова Афанасия Федоровна

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1882
Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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