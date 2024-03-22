Егоров Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиДо 1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Сын: Егоров Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Егорова Афанасия Федоровна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Егоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Егорова Афанасия Федоровна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Егорова Афанасия Федоровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Егорова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Афанасия Федоровна
Смерть
До 1882