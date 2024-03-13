Ковалёв Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1925
Дата смерти21.08.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1950
Сын: Ковалёв Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Ковалёва Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
10.12.1951
Дочь: Чекаловец Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Ковалёва Мария Гавриловна
пос. Новопокровка, Варненский район, Челябинская о
Рождение ребёнка
06.02.1962
Дочь: Иващенко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ковалёва Мария Гавриловна
Варна, Варненский район, Челябинская область, Росс
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1992
пос. Новопокровка, Варненский район, Челябинская о