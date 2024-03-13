Ковалёв Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёв Иван Фёдорович

Ковалёв Иван Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1925

Дата смерти

21.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1950

Сын: Ковалёв Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Ковалёва Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
10.12.1951

Дочь: Чекаловец Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Ковалёва Мария Гавриловна

пос. Новопокровка, Варненский район, Челябинская о
Рождение ребёнка
06.02.1962

Дочь: Иващенко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ковалёва Мария Гавриловна

Варна, Варненский район, Челябинская область, Росс
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Мария Гавриловна

Смерть
21.08.1992
пос. Новопокровка, Варненский район, Челябинская о
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close