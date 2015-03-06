Геворкян Товмас Геворкович
Место рождения
Дата рождения17.09.1920
Дата смерти06.03.2015
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1920
Образование
С 1928 по 1938
окончил полный курс (10 классов) средней школы №19 им. Н.К. Крупской
Образование
С 1931 по 1938
учащийся музыкальной школы им. Спендиаровой - по классу скрипки Сурена Казаряна в музыкальной школе учился вместе с Арно Бабаджаняном и Александром Арутюняном
Работа или профессия
С 1934 по 1937
играл в юношеской команде, а затем в дубле ереванского футбольного клуба "Динамо" - в это же время в этом клубе играли известные футболисты как Бережной и Бехтенев
Работа или профессия
С 1937 по 1938
артист оркестра в кинотеатре "Наири", а также оркестра Государственного цирка Армянской ССР
Работа или профессия
С 1938 по 1940
солист Государственного джазового оркестра Армянской ССР под управлением А.С.Айвазяна
Место жительства
Около 1939
Гнуни 50
Военная служба
С 1940 по 1946
солист отдельно-показательного оркестра Наркомата обороны СССР под управлением С.М.Чернецкого
Работа или профессия
С 1946 по 1987
солист Эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения
Образование
С 1951 по 1954
окончил музыкальное училище при МГК им. Чайковского (класс гобоя Мамеда Оруджева) диплом А №046842 от 2 июля 1954 г. - присвоена квалификация артиста оркестра
Место жительства
Около ?.06.1951
Средний Овчинниковский переулок, д.8, кв.7 (тел.: В 1-65-13)
Работа или профессия
С ?.07.1956 по ?.09.1956
гастроли в Польше
Работа или профессия
?.01.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
гастроли с Большим оркестром Всесоюзного радио под управлением Александра Гаука - солировал на корнете в музыке балета "Петрушка" Стравинского
Работа или профессия
?.03.1957
гастроли в ГДР
Работа или профессия
?.11.1958
гастроли в Чехословакии
Работа или профессия
?.11.1960
гастроли в ГДР
Работа или профессия
С ?.08.1963 по ?.09.1963
гастроли в Румынии
Место жительства
Около 1965
Беговая улица, д.7-9, кв.177
Работа или профессия
?.08.1965
гастроли в Болгарии
Бракосочетание
1966
Жена: Старостина Вера Петровна
Работа или профессия
С 1966 по 1985
преподавал в музыкальном училище РАМ им. Гнесиных
Награда
1968
стал первым саксофонистом в СССР, получившим почётное звание Заслуженного артиста РСФСР
Работа или профессия
С 1986 по 2011
преподавал в детской музыкальной школе №80 им. Блажевича
Работа или профессия
С 1989 по 1998
преподавал в Государственном училище духового искусства
Смерть
06.03.2015