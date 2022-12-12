(Денисова) Авдотья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Денисова) Авдотья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Денисов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Денисов Филипп Ульянович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Уразова Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Денисов Филипп Ульянович

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Денисов Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Денисов Филипп Ульянович

Смерть
Неизвестно
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