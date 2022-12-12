(Денисова) Авдотья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Денисов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Денисов Филипп Ульянович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Уразова Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Денисов Филипп Ульянович
Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777
Сын: Денисов Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Денисов Филипп Ульянович
Смерть
Неизвестно