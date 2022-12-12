Вахтеров Василий Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1853
Дата смерти03.04.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1867 по 1871
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1871 по 1874
Место жительства
С 1874 по 1890
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1890 по 1924
Смерть
03.04.1924