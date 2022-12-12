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Вахтеров Василий Порфирьевич

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

25.01.1853

Дата смерти

03.04.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Место жительства
С 1867 по 1871
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1871 по 1874
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1874 по 1890
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1890 по 1924
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.04.1924
Москва, город федерального значения Москва
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