Плотников Кузьма Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Кузьма Федотович

Плотников Кузьма Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Плотников Емельян Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Плотников Влас Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Плотников Федор Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Плотников Федосей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 13.04.1812
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты изъявленном в предписании (..неразборчиво..) частного комиссара от 13.04.1812 за №1624. Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1814

Сын: Плотников Василей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Плотников Максим Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close