Плотников Кузьма Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Плотников Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1805
Рождение ребёнка
1806
Сын: Плотников Федосей Кузьмич
Место жительства
С 13.04.1812
По Указу Тобольской казенной палаты изъявленном в предписании (..неразборчиво..) частного комиссара от 13.04.1812 за №1624. Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1814
Сын: Плотников Василей Кузьмич
Рождение ребёнка
1819
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1840