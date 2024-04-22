Дарья Капитоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Капитон Арсеньевич
Мать: Федосья
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Анатольевич
Смерть
После 1885