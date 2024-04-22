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Дарья Капитоновна

Место рождения

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Капитон Арсеньевич

Мать: Федосья

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Анатольевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Анатольевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Анатольевич

Смерть
После 1885
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