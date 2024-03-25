Яковлева (Дидковская) Яна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Дидковская) Яна Александровна

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

24.08.1984

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1984

Отец: Дидковский Александр Геннадиевич

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Александр

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Александр

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Александр

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Александр

Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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