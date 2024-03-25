Яковлева (Дидковская) Яна Александровна
Место рождения
Дата рождения24.08.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1984
Отец: Дидковский Александр Геннадиевич
Рождение ребёнка
04.09.2013
Рождение ребёнка
31.05.2017
Рождение ребёнка
31.05.2017
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Александр
Место жительства
Неизвестно