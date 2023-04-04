Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)
Место рождения
Дата рождения19.01.1877
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1877
Отец: Гельштейн Янкель Йосель
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Киль) Сара Бася
Рождение ребёнка
11.07.1904
Сын: Гельштейн Моисей Соломонович
Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Австрейх (Гельштейн) Эстер Хая
Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася
Рождение ребёнка
21.01.1910
Сын: Гельштейн Лев
Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Драбкина (Гельштейн) Хана (Анна)
Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася
Рождение ребёнка
27.03.1914
Дочь: (Гельштейн) Хася Ася
Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася
Рождение ребёнка
01.04.1916
Дочь: (Гельштейн) Малка
Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася
Смерть
1946
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург