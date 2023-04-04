Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

19.01.1877

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1877

Отец: Гельштейн Янкель Йосель

Мать: ?

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Киль) Сара Бася

Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Гельштейн Моисей Соломонович

Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Австрейх (Гельштейн) Эстер Хая

Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
21.01.1910

Сын: Гельштейн Лев

Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Драбкина (Гельштейн) Хана (Анна)

Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
27.03.1914

Дочь: (Гельштейн) Хася Ася

Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.04.1916

Дочь: (Гельштейн) Малка

Мать ребёнка: (Киль) Сара Бася

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1946
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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