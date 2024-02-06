Валов Сидор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валов Сидор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Валов Степан Афанасьевич

Мать: Валова .

Смерть
Неизвестно
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