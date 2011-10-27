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Мезенцев Иван Иванович

Место рождения

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

19.03.1936

Дата смерти

27.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1936

Отец: Мезенцев Иван

Мать: не указана

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Целиноград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенцева (Сидорова) Нинель Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1963

Сын: Мезенцев Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Мезенцева (Сидорова) Нинель Ивановна

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.02.1973

Дочь: Агапова (Мезенцева) Диана Ивановна

Мать ребёнка: Мезенцева (Сидорова) Нинель Ивановна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
27.10.2011
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Адлер

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