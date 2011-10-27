Мезенцев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения19.03.1936
Дата смерти27.10.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1936
Отец: Мезенцев Иван
Мать: не указана
Целиноград
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1963
Сын: Мезенцев Аркадий Иванович
Мать ребёнка: Мезенцева (Сидорова) Нинель Ивановна
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.02.1973
Дочь: Агапова (Мезенцева) Диана Ивановна
Мать ребёнка: Мезенцева (Сидорова) Нинель Ивановна
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
27.10.2011
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Адлер