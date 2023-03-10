Бошинятов (Солодовников) Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБошинятов (Солодовников) Екатерина Емельяновна

Бошинятов (Солодовников) Екатерина Емельяновна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

16.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
31.12.1901
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Бракосочетание
18.01.1902

Муж: Бошинятов Григорий Петрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.