Цыгальницкая Юда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгальницкая Юда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагина (Цыгальницкий) Сара Нафтольевна

Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгальницкий Моисей Нафтольевич

Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгальницкий Исай Нафтольевич

Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафиров (Цыгальницкий) Феня Нафтольевна

Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгальницкий Яков

Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фидель (Цыгальницкая) Елизавета

Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий

Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Шафирова (Цыгальницкая) Софья

Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий

Рождение ребёнка
1910

Сын: Цыгальницкий Савелий

Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий

Смерть
Неизвестно

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