Цыгальницкая Юда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагина (Цыгальницкий) Сара Нафтольевна
Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгальницкий Моисей Нафтольевич
Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгальницкий Исай Нафтольевич
Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафиров (Цыгальницкий) Феня Нафтольевна
Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгальницкий Яков
Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фидель (Цыгальницкая) Елизавета
Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий
Рождение ребёнка
07.01.1900
Дочь: Шафирова (Цыгальницкая) Софья
Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Цыгальницкий Савелий
Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыгальницкий Нафтолий
Смерть
Неизвестно