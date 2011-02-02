Григорьева (Калиманова) Ольга
Место рожденияСаратовская обл. село Киев Полтавка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калиманов Моисей
Мать: не указана
Саратовская обл. село Киев Полтавка
Рождение ребёнка
21.01.1931
Дочь: Балакирева Валентина
Отец ребёнка: Григорьев Василий
Киргизия, Военно Антоновка
Рождение ребёнка
05.08.1933
Сын: Григорьев Анатолий
Отец ребёнка: Григорьев Василий
Киргизия
Смерть
?.02.1979
Волгоград