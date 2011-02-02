Григорьева (Калиманова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Калиманова) Ольга

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Место рождения

Саратовская обл. село Киев Полтавка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калиманов Моисей

Мать: не указана

Саратовская обл. село Киев Полтавка
Рождение ребёнка
21.01.1931

Дочь: Балакирева Валентина

Отец ребёнка: Григорьев Василий

Киргизия, Военно Антоновка
Рождение ребёнка
05.08.1933

Сын: Григорьев Анатолий

Отец ребёнка: Григорьев Василий

Киргизия
Смерть
?.02.1979
Волгоград
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