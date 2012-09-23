Печерин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печерин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.2012

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2012

Отец: Печерин Евгений Васильевич

Мать: не указана

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