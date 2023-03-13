Маврина Елизавета Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Мавринъ Василий
Отец ребёнка: Мавринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Маврина) Настасья
Отец ребёнка: Мавринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Маврина) Прасковья
Отец ребёнка: Мавринъ Иванъ