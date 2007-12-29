Утюгова Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утюгова Любовь Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утюгов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утюгов Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Утюгов Валерий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утюгов Валерий Александрович

Место жительства
Неизвестно
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