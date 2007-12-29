Утюгова Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Утюгов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Утюгов Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Утюгов Валерий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно