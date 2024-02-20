Федорченко Параскева Павловна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шевченко Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Федорченко Алексей Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1900
Сын: Федорченко Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Федорченко Алексей Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.06.1914
Сын: Федорченко Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Федорченко Алексей Петрович
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно