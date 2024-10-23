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Кондаков Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассадкина (Кондакова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Кондакова Марина Иванова

Рождение ребёнка
04.11.1966

Сын: Кондаков Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Кондакова Марина Иванова

Рождение ребёнка
28.10.2010

Сын: Кондаков Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Кондакова Марина Иванова

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