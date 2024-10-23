Кондаков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассадкина (Кондакова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Кондакова Марина Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1966
Сын: Кондаков Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Кондакова Марина Иванова
Рождение ребёнка
28.10.2010
Сын: Кондаков Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Кондакова Марина Иванова