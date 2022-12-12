Грачихина (Чушкина) Матрена Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Чушкин Ефим Ермолаевич
Мать: Чушкина Агафья Петровна
Бракосочетание
01.07.1828 ст.
ф.203-оп.745-д. 1307 1123об-1124
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Грачихин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Грачихин Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Грачихин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Грачихин Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно