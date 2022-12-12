Грачихина (Чушкина) Матрена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачихина (Чушкина) Матрена Ефимовна

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Место рождения

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Чушкин Ефим Ермолаевич

Мать: Чушкина Агафья Петровна

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
01.07.1828 ст.

Муж: Грачихин Иван Григорьевич

ф.203-оп.745-д. 1307 1123об-1124
Рождение ребёнка
1841

Сын: Грачихин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Грачихин Иван Григорьевич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1854

Сын: Грачихин Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Грачихин Иван Григорьевич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1856

Сын: Грачихин Иван Иванович

Отец ребёнка: Грачихин Иван Григорьевич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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