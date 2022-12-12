Савина Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1705 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Савин Михайла Михайлов

Отец ребёнка: Савин Михайла Алферов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Савин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Савин Михайла Алферов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Савин Михайла Алферов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Савин Алексий Михайлов

Отец ребёнка: Савин Михайла Алферов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Михайла Алферов

Смерть
Неизвестно
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