Савина Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Савин Михайла Алферов
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Савин Иван Михайлов
Отец ребёнка: Савин Михайла Алферов
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Савин Михайла Алферов
Рождение ребёнка
Около 1739
Отец ребёнка: Савин Михайла Алферов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно