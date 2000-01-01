Лукерья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукерья Васильева

Лукерья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1732 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Василий Никитич

Мать: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close