Кучинов Семион Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучинов Семион Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кучинов Егор Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марья Семионова

Мать ребёнка: Кучинова Аграфена

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кучинов Елизар Симионов

Мать ребёнка: Кучинова Аграфена

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрена Семионова

Мать ребёнка: Кучинова Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучинова Аграфена

Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 17, дело 51, лист 479 | Фонд 129, опись 19, дело 82, лист 443об-444 | Фонд 129, опись 32, дело 94, лист 130об-131
Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 17, дело 51, лист 479 | Фонд 129, опись 19, дело 82, лист 443об-444 | Фонд 129, опись 32, дело 94, лист 130об-131
Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 17, дело 51, лист 479 | Фонд 129, опись 19, дело 82, лист 443об-444 | Фонд 129, опись 32, дело 94, лист 130об-131
Смерть
Неизвестно
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