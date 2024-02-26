Кучинов Семион Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кучинов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марья Семионова
Мать ребёнка: Кучинова Аграфена
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Кучинова Аграфена
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрена Семионова
Мать ребёнка: Кучинова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучинова Аграфена
Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 17, дело 51, лист 479 | Фонд 129, опись 19, дело 82, лист 443об-444 | Фонд 129, опись 32, дело 94, лист 130об-131
Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 17, дело 51, лист 479 | Фонд 129, опись 19, дело 82, лист 443об-444 | Фонд 129, опись 32, дело 94, лист 130об-131
Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 17, дело 51, лист 479 | Фонд 129, опись 19, дело 82, лист 443об-444 | Фонд 129, опись 32, дело 94, лист 130об-131
Смерть
Неизвестно