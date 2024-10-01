Пекшеева Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекшеева Евдокия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пекшеев Степан Романович

Рождение ребёнка
23.11.1907

Дочь: Костерова (Пекшеева) Варвара Степановна

Отец ребёнка: Пекшеев Степан Романович

Уртма, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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