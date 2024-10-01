Пекшеева Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1907
Дочь: Костерова (Пекшеева) Варвара Степановна
Отец ребёнка: Пекшеев Степан Романович
Уртма, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно