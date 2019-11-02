Фомина (Кудрявцева) Марина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Кудрявцева) Марина Валентиновна

Место рождения

Russia

Дата рождения

07.02.1957

Дата смерти

02.11.2019

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1957

Отец: Кудрявцев Валентин Семенович

Мать: Кудрявцева Екатерина Федоровна

Russia
Рождение ребёнка
09.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.11.2019
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