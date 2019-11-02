Фомина (Кудрявцева) Марина Валентиновна
Место рожденияRussia
Дата рождения07.02.1957
Дата смерти02.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1957
Russia
Рождение ребёнка
09.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.11.2019