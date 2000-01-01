Стоянова Екатерина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1900
Отец ребёнка: Стоянов Федор Ильич
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стоянов Федор Ильич
Смерть
Неизвестно