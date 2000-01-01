Johann Conrad
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1859
Отец: Grunwald Johann Georg
Мать: Grunwald Anna Catharina
Рождение ребёнка
02.03.1881
Дочь: Grunwald Maria
Мать ребёнка: Grunwald Anna Catharina
Рождение ребёнка
13.11.1882
Сын: Grunwald Alexander
Мать ребёнка: Grunwald Anna Catharina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Grunwald Anna Catharina
Смерть
Неизвестно