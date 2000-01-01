Johann Conrad — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Johann Conrad

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1825 г.р.

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1859

Отец: Grunwald Johann Georg

Мать: Grunwald Anna Catharina

Рождение ребёнка
02.03.1881

Дочь: Grunwald Maria

Мать ребёнка: Grunwald Anna Catharina

Рождение ребёнка
13.11.1882

Сын: Grunwald Alexander

Мать ребёнка: Grunwald Anna Catharina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Grunwald Anna Catharina

Смерть
Неизвестно
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