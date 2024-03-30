Сорокин Михаил Евстахиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1930
Дата смерти07.09.1989
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1930
Рождение ребёнка
07.05.1954
Сын: Сорокин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Дырдасова Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дырдасова Валентина Дмитриевна
Смерть
07.09.1989