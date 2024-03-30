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Сорокин Михаил Евстахиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1930

Дата смерти

07.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1930

Отец: Сорокин Евстахий Елисеевич

Мать: Кузьмина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1954

Сын: Сорокин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Дырдасова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дырдасова Валентина Дмитриевна

Смерть
07.09.1989
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