Сильченко (Бокарёва) Ирина
Место рожденияРоссия, Анна
Дата рождения22.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1962
Отец: Бокарёв Николай
Мать: Бокарёва Надежда
Россия, Анна
Рождение ребёнка
27.07.1982
Сын: Сильченко Сергей
Отец ребёнка: Сильченко Александр
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
26.08.1987
Дочь: Сибирцева Екатерина
Отец ребёнка: Сильченко Александр
Россия, Северодвинск