Сильченко (Бокарёва) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильченко (Бокарёва) Ирина

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Место рождения

Россия, Анна

Дата рождения

22.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1962

Отец: Бокарёв Николай

Мать: Бокарёва Надежда

Россия, Анна
Рождение ребёнка
27.07.1982

Сын: Сильченко Сергей

Отец ребёнка: Сильченко Александр

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
26.08.1987

Дочь: Сибирцева Екатерина

Отец ребёнка: Сильченко Александр

Россия, Северодвинск
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