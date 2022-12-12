Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1742
Дата смерти12.02.1745
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1742
Отец: Яков Терентьевич
Мать: Евдокия Тарасовна
Крещение
27.05.1742
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
12.02.1745
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
12.02.1745