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Федор Яковлевич

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Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.05.1742

Дата смерти

12.02.1745

Пол

Мужской

Отец

1724 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1742

Отец: Яков Терентьевич

Мать: Евдокия Тарасовна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
27.05.1742
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
12.02.1745
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
12.02.1745
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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