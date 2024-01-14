Абаева Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаева Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1960

Отец: Абаев Сергей

Мать: Абаева Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беликов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
04.12.1987

Сын: Беликов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Беликов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
20.04.1991

Дочь: Беликова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Беликов Александр Николаевич

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