Абаева Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1960
Отец: Абаев Сергей
Мать: Абаева Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1987
Сын: Беликов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Беликов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1991
Дочь: Беликова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Беликов Александр Николаевич