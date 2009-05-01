Мыскова (Коробкина) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыскова (Коробкина) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1934

Дата смерти

01.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1934

Отец: Коробкин Василий Яковлевич

Мать: Коробкина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
12.03.1955

Дочь: Мыскова Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Мысков Валентин

Рождение ребёнка
27.09.1957

Дочь: Мыскова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Мысков Валентин

Рождение ребёнка
31.10.1961

Сын: Мысков Николай Валентинович

Отец ребёнка: Мысков Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мысков Валентин

Смерть
01.05.2009
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