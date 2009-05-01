Мыскова (Коробкина) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1934
Дата смерти01.05.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1934
Рождение ребёнка
12.03.1955
Дочь: Мыскова Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Мысков Валентин
Рождение ребёнка
27.09.1957
Дочь: Мыскова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Мысков Валентин
Рождение ребёнка
31.10.1961
Сын: Мысков Николай Валентинович
Отец ребёнка: Мысков Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мысков Валентин
Смерть
01.05.2009