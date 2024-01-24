Алтухов Юрий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.?
Дочь: Шалепа Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Зухра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гальцева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гальцева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зухра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гальцева Елена