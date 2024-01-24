Алтухов Юрий Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Юрий Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алтухов Виталий Дмитриевич

Мать: Епифанова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
14.01.?

Дочь: Шалепа Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Гальцева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальцев Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Гальцева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зухра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гальцева Елена

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