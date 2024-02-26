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Марфа Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

До 1815

Пол

Женский

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Иван Федоров (Ич)

Мать: Федосья Кирилова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Михайлов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Аксинья Максимова (Вна)

Отец ребёнка: Максим Михайлов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Мартин Максимов (Ич)

Отец ребёнка: Максим Михайлов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Никифор Максимов (Ич)

Отец ребёнка: Максим Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Корнила Максимов (Ич)

Отец ребёнка: Максим Михайлов (Ич)

Смерть
До 1815

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