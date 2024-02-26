Марфа Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиДо 1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Иван Федоров (Ич)
Мать: Федосья Кирилова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Михайлов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Аксинья Максимова (Вна)
Отец ребёнка: Максим Михайлов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Мартин Максимов (Ич)
Отец ребёнка: Максим Михайлов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Максим Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Максим Михайлов (Ич)
Смерть
До 1815