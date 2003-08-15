Семенова Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.2003

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2003

Отец: Семенов Максим Сергеевич

Мать: Чегасова Евгения Ивановна

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