Бобровская (Бородина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская (Бородина) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1932

Дата смерти

05.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932

Отец: Бородин Василий Анисимович

Мать: Бородина Анна Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобровский Валера

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобровская Елена

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.05.2012
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