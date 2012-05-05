Бобровская (Бородина) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1932
Дата смерти05.05.2012
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобровский Валера
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобровская Елена
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.05.2012