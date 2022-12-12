Федоренко Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.2005
Сын: Федоренко Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Федоренко Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
10.11.2008
Сын: Федоренко Константин Александрович
Мать ребёнка: Федоренко Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно