Федоренко Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.2005

Сын: Федоренко Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Федоренко Ольга Викторовна

Коржевский, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.11.2008

Сын: Федоренко Константин Александрович

Мать ребёнка: Федоренко Ольга Викторовна

Коржевский, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко Ольга Викторовна

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